Суд Петербурга арестовал водителя бетономешалки, о которую насмерть разбились два байкера

Водителя бетономешалки отправили под арест до суда. Фото: ОПС СПб

Санкт-Петербургский Городской суд отправил под арест водителя КамАЗа-бетономешалки, о который насмерть разбились двое байкеров. ДТП произошло на Октябрьской набережной 21 августа, а водитель грузовика, совершивший резкий маневр, по версии следствия был пьян. Несмотря на то, что он оказался уроженцем Дагестана и не имел в Петербурге постоянного места жительства, Невский райсуд оставил мужчину под домашним арестом. Против этого протестовали следователи и петербургское мотосообщество.

- На постановление были поданы апелляционные представление и жалоба. Прокурор и потерпевшая (жена одного из погибших - прим.ред.)просили постановление отменить, избрать обвиняемому стражу. Защитник и обвиняемый возражали, - сообщает Объединенная пресс-служба судов. - Городской суд постановление районного суда изменил, избрав меру в виде заключения под стражу сроком по 22.10.2021.

В ходе заседания в суде выступили жена водителя КамАЗа, которая заявила, что муж - хороший человек. А также его отец, рассказавший, что сына сглазили. Все выразили соболезнование родным погибших.

За смертельное ДТП водителю КамАЗа грозит до 12 лет лишения свободы.