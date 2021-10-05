Цены на квартиры в новостройках Петербурга выросли на 27% за год

Цены на квартиры в новостройках Петербурга за год выросли на 27 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за год значительно выросли цены на квартиры в новостройках. Об этом 5 октября 2021 года рассказали аналитики сервиса "Авито Недвижимость". При этом, непосредственно спрос на жилье в новых домах сильно упал.

- За год в Петербурге средняя цена за квадратный метр в новостройке выросла на 27 процентов до 160,1 тысяч рублей. Если сравнивать второй и третий кварталы года, то рост составил всего 1 процент, - рассказали аналитики.

При этом, за год число предложений о покупке жилья в новостройке выросло на 30 процентов, а непосредственный спрос уменьшился на 44 процента. Специалисты отмечают это с тем, что в прошлом году значительная часть населения уже приобрела жилье, пользуясь выгодными условиями новой программы льготного ипотечного кредитования, которая изменилась с 1 июля 2021 года.

Специалисты отмечают, что несмотря на положение дел, снижение цен не ожидается. Главным образом – из-за удорожания стоимости стройматериалов.