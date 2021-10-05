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Происшествия5 октября 2021 14:08

Мужчину задержали по подозрению в убийстве своей матери под Петербургом

Труп пенсионерки с травмой головы нашли в дачном доме
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала в Петербурге мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери

Полиция задержала в Петербурге мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который подозревается в убийстве своей пожилой матери. Об этом "КП-Петербург" во вторник, 5 октября 2021 года, рассказал источник в правоохранительных органах. Труп 73-летней пенсионерки был обнаружен еще 19 сентября.

- Тело пожилой женщины был обнаружено в дачном доме в садоводстве "Строитель" в городе Кировск Ленобласти. На голове у нее была травма, которая, как показала экспертиза, и стала причиной смерти, - рассказал источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Следователям стало известно, что вместе с женщиной в петербургской квартире в доме на проспекте Художников проживает ее 44-летний сын. Он то и попал под подозрение.

Мужчину задержали утром 4 октября у станции метро "Улица Дыбенко". Сейчас он находится под стражей.