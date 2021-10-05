Полиция проводит проверку ДТП с двумя пострадавшими подростками и женщиной в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в городе Сланцы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция проводит проверку жесткого ДТП в Ленинградской области с тремя пострадавшими. Авария произошла около четырех часов дня 4 октября 2021 года в городе Сланцы. На дороге "лоб в лоб" столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 59-летний водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем "Лада Ларгус" под управление 69-летнего мужчины, - сообщили в полиции.

В итоге в больнице оказались 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые в момент аварии находились в автобусе. Состояние подростков оценивается как удовлетворительное.

Тяжелые травмы получила пассажирка "Лады". 51-летняя женщина также госпитализирована.

После того, как полиция проведет проверку, будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности.