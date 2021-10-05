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Авто5 октября 2021 15:32

Дороги Ленобласти начали готовить к зимнему сезону

С гололедом планируется бороться в основном жидкой солью
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти началась подготовка трасс к зимнему сезону

В Ленобласти началась подготовка трасс к зимнему сезону

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области начались подготовки дорог, а также дорожных предприятий к зимнему сезону. Об этом 5 октября 2021 года рассказали в региональной администрации. Специалисты проверяют теплые стоянки для техники, а также состояние оборудования и машин, и запас противогололедных материалов, которые понадобятся в холодный сезон.

- Грядущей зимой на региональных трассах, особенно с интенсивным движением транспорта, приоритет будет отдаваться использованию жидкой соли. Практика нескольких последних лет показала, что такой раствор не дает наледи образовываться на асфальте, быстро ее растапливая и обеспечивая надежное сцепление шин с дорогой, - отметили в администрации Ленобласти.

Также дорожники проверяют работоспособность тяжелых машин, которые используют для эффективной борьбы с последствиями снегопадов, а также со снежными "барьерами", которые образуются вдоль дорог.

Напомним, что дорожное хозяйство Ленобласти отвечает за состояние 9,3 тысяч километров дорог.