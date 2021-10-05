Усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 млн рублей

Усадьбу Шуваловых хотят продать, восстановить и превратить в культурный комплекс. Фото: РАД

Усадьба графов Шуваловых. расположенная в Парголово, выставлена на торги. Планами о продаже объекта культурного наследия поделился Российский аукционный дом, который и займется реализацией имущества, принадлежащего одной из структур Ростеха.

- ООО «РТ-Капитал», дочернее предприятие Госкорпорации Ростех по работе с непрофильными и проблемными активами, совместно с Российским аукционным домом (РАД) планирует привлечь профильного инвестора, который возьмет на себя все обязательства по охране и сохранению культурно-исторического наследия, а также проведет модернизацию исторических объектов под современное использование, - сообщает пресс-служба РАД.

Победитель торгов должен будет восстановить не только все постройки, но и дворцово-парковый ансамбль в его историческом виде в целом.

Торги пройдут 12 ноября. В лот включено: участок площадью 7,5 га и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тысячи квадратных метров, в том числе «Большой дворец», «Малый дворец», «Конный двор», «Дом садовника» и «Туфовая арка». Начальная цена составляет 366,1 миллиона рублей.

После реставрации на базе «Усадьбы графов Шуваловых» планируется создать мультифункциональное культурное пространство.