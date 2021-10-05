Тысячи квадратов земли рядом с КАД Петербурга продают под индустриальный парк

Землю в нежилой зоне Парнаса выставили на продажу / Фото: РАД

В Санкт-Петербурге продают девятки тысяч квадратным метров земли для создания торгово-индустриального парка. Речь идет о нежилой зоне района Парнас, которая уже располагается на территории Всеволожского района Ленинградской области. Объявление по продаже опубликовано на портале Российского аукционного дома.

- Земельный участок площадью 72 тысячи квадратных метров располагается непосредственно рядом с КАД и даже имеет прямой съезд с трассы. Также рядом находятся проспект Энгельса и выезд на трассу "Сортавала", - говорится на портале в описании лота.

Отмечается, что земельные участки предназначены не для жилой застройки, а для строительства объектов торговли, оптово-распределительных центров, объектов управления производством, офисных зданий, логистических комплексов. То есть, здесь могут разместиться производства, выставочные пространства, шоу-румы и многое другое. Цена за землю еще не сформирована.