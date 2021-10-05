На оператора камеры скорости в Ленобласти напали с обезжиренным кефиром

На машину оператора радарного комплекса напали с кефиром. Фото: "Ленавтодор"

Жители, а точнее водители из Ленинградской области продолжают воевать с камерами, фиксирующими нарушения скоростного режима. Треноги не дают спокойно спать любителям быстрой езды. Операторов установок они заливают...кефиром, а сами камеры «заботливо» укутывают в пакеты.

- В Буграх машина оператора комплекса в буквальном смысле была атакована кефиром: из проезжавшей мимо легковушки мощным броском была выброшена пачка молочного продукта, забрызгавшая лобовое и боковые стекла. Камера продолжает работать, - сообщает пресс-служба «Ленавтодора».

Другой борец с камерами, но из Тосно, закрыл камеру пакетом, заявив оператору: «я буду портить тебе жизнь каждый день и пацаны тоже . Как появился , так и исчезни отсюда».

А в дорожном комитете Ленобласти отмечают, что камеры ставятся по просьбам жителей, которые устают от лихачей в населенных пунктах. При этом порча треноги, которая государственное имущество, равно как и нападение на оператора радарного, преследуется по закону.