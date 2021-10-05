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Авто5 октября 2021 16:45

Съезд с КАД на Московское шоссе полностью перекроют в Петербурге

Проезд будет закрыт в ночь с 6 на 7 октября 2021 года
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с Московским шоссе полностью перекроют съезд. Как сообщили 5 октября 2021 года в федеральном казенном учреждении "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад", ограничения будут связаны с работами на 65-м километры трассы. Там планируется нанести свежую дорожную разметку.

- В связи с запланированными работами, в ночь с 6 на 7 октября, в период с 2 до 4:30 часов ночи, будет перекрыт съезд с Московского шоссе на внутреннее кольцо трассы, - рассказал начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Перекрытие специально запланировано на ночь, когда интенсивность движения по КАД минимальна. Отмечается, что проезд будет закрыт не более двух с половиной часов. После этого движение по трассе полностью восстановят.

Автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты.