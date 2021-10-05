Документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем представят на Ленфильме

Сергей Бодров-младший расскажет о себе в новом фильме «Нас других не будет». Фото: Олег ЗОЛОТО

Показ документального фильма «Нас других не будет» об актере, режиссере и сценаристе Сергее Бодрове-младшем пройдет на Ленфильме в среду, 6 октября. Об этом сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга на своей официальной странице Вконтакте.

- Фильм «Нас других не будет» родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. Идея заново осмыслить феномен личности Сергея Бодрова-младшего принадлежит Евгению Никишову и Валерию Федоровичу, - отметили в ведомстве.

В картине зрители увидят близких друзей и соратников Сергея Бодрова-младшего, а также его архивные записи и Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат-2» давно обрели всенародную любовь.

Фильм «Нас других не будет» представят режиссер Петр Шепотинник, креативный продюсер Ася Колодижнер, композитор и актер Вячеслав Бутусов и кинооператор Сергей Астахов. Начало в 19.00.