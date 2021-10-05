Аэропорт Пулково обслужил 13,5 млн пассажиров за 9 месяцев 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За первые девять месяцев 2021 года аэропорт Пулково обслужил уже 13,5 миллионов пассажиров. Об этом в "Воздушных воротах Северной столицы" рассказали 4 октября 2021 года, отметив, что по сравнению с тем же периодом 2019 года пассажиропоток упал на 11 процентов.

- В основном все перелеты из Петербурга и в Петербург осуществлялись на внутренних рейсах. С 1 января по 30 сентября было обслужено 11,9 миллионов пассажиров, - пояснили в Пулково.

Чаще всего в аэропорту обслуживались перелеты между Петербургом и Москвой, Сочи, Калининградом, Симферополем, Новосибирском, Екатеринбургом, Краснодаром, Архангельском, Казанью и Мурманском.

Из-за пандемии очень сократился пассажиропоток на международных линиях. В 2021 году было обслужено всего 1,6 миллионов человек, что на 73 процентов меньше, чем за тот же период 2019 года. Лидерами направлений стали курорты Турции, также Ереван, Ташкент и Самарканд.