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Наука5 октября 2021 17:21

X Петербургский международный газовый форум открылся 5 октября

В нем примут 3,5 тысячи ученых, экспертов, компаний и представителей органов власти
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В центре ЭКСПОФОРУМ открылся юбилейный X Петербургский международный газовый форум

В центре ЭКСПОФОРУМ открылся юбилейный X Петербургский международный газовый форум

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выставочном центре "Экспофорум" открылся X Петербургский международный газовый форум. Он продлится с 5 по 8 октября 2021 года. В этот раз в нем примут участие 3,5 тысячи ученых, экспертов, компаний и представителей органов власти из 30-ти стран мира, среди которых Норвегия, США, Нидерланды, Великобритания, Канада и многие другие. Об этом рассказали в Смольном.

На открытии форума, губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что Петербург уделяет особое внимание программам энергетических компаний. Так, например, на некоторых предприятиях идут разработки для производства сжиженного природного газа.

- В Петербурге реализуется проект "Энерготехнохаб". Его цель заключается в том, чтобы собрать инженерные и научные подразделения крупных промышленных и энергетических корпораций, - отметил градоначальник.

Отмечается, что за три года в городе планируют перевести общественный транспорт и коммунальную технику на природный газ.