Электросетевой комплекс Петербурга подготовили к работе в зимний период

Завершена подготовка электросетевого комплекса Петербурга к работе в зимний период Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге во всю идет подготовка к холодам. Так, по данным Смольного к 5 октября 2021 года полностью завершен плановый ремонт электросетевого комплекса города для того, чтобы он надежно работал весь осенне-зимний период 2021-2022 годов.

- Готовность энергетических объектов к периоду холодов и пиковых нагрузок обеспечена, ремонт оборудования проведен заблаговременно и комплексно, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Во время подготовки к холодному периоду были отремонтированы более 1 тысячи трансформаторных подстанций и свыше 200 километров линий электропередач. Также были проведены и другие работы.

Кроме того, для того, чтобы деревья не падали на линии электропередач, специалисты расчистили более 207 гектар трасс ЛЭП.