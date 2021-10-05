Пожар произошел в отеле на Лиговском проспекте в Петербурге

В отеле на Лиговском проспекте произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО

В центра Санкт-Петербурга в отеле произошел пожар. В 17:08 часов во вторник, 5 октября 2021 года, на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в гостинице, расположенной в доме 50А по Лиговскому проспекту. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Прибыв на место, спасатели выяснили, что в отеле на втором этаже, в одном из номеров площадью 10 квадратных метров загорелся электрообогреватель, - рассказали в пресс-службе.

Однако помощь пожарной бригады в спасении здания не понадобилась. Работники отеля самостоятельно потушили огонь еще до прибытия спасателей.

На данный момент информации о пострадавших никакой не поступало. Производилась ли эвакуация, также не сообщается.