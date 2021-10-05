Александр Беглов поделился воспоминаниями о своей классной руководительнице в школе

Бегло поделился воспоминанием о важном разговоре с классной руководительницей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился воспоминаниями о своей классной руководительнице Людмиле Борисовне. В День учителя 5 октября 2021 года на своей странице в социальной сети градоначальник рассказал о том, как преподаватель помогла ему беседой в тот момент, когда он начал сбиваться с пути.

- Она пригласила меня к себе и сказала: "Понимаешь, твои родители каждый день ходят на работу и получают соответствующий результат, ресурсы, чтобы заботиться о тебе и твоих братьях и сестрах. А твоя работа – ходить в школу, трудиться и тоже получать результат, то есть хорошие оценки". Для меня этот разговор был хорошим уроком, - отметил губернатор.

Также Беглов обратился к жителям Петербурга и предложил им принять участие во флешмобе. В течение недели делиться своими теплыми и важными воспоминаниями об учителях с хештегом #самыйважныйурок.

Для участников флешмоба подготовлен интересный приз. Автор одного из них сможет дать залп из пушки Нарышкина бастиона на Петропавловской крепости.