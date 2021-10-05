Петербург готовится к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА

Петербург готовится принять финал Лиги чемпионов УЕФА Фото: Александр ГЛУЗ

Санкт-Петербург уже готовится в приему финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится весной 2022 года. В связи с этим 5 октября 2021 года в Смольном состоялось заседание комитета по координации и организации проведения финального матча серии игр.

- К финалу Лиги чемпионов УЕФА город сделает все необходимое, чтобы этот матч запомнился и футболистам, и болельщикам. Опыт накоплен большой. Уверен, что и в этот раз будет обеспечен самый высокий уровень подготовки, - подчеркнул губернатор города на Неве Александр Беглов.

Игра пройдет 28 мая 2022 года на стадионе "Газпром Арена", тренироваться команды будут на "Петровском" стадионе.

Сейчас Петербург занимается организацией таких важных моментов, как мобильность, безопасность проведения финала, а также проведение фестиваля болельщиков и многое другое.