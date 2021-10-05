Заброшенную водонапорную башню в Зеленогорске выставили на торги / Фото: РАД

В Санкт-Петербурге в Курортном районе на торги выставили заброшенную водонапорную башню в Зеленогорске. Продавцом выступает Российский аукционный дом. Сами торги состоятся 14 октября 2021 года.

- Башня находится на земельном участке, ограниченном путями Выборгского направления и улицей Строителей. Вокруг участка большое количество зеленых насаждений. Восточнее расположены парки, скверы Зеленогорска, западнее – лесополоса. Подъезд к участку осуществляется со стороны улицы Красных Курсантов, - говорится в описании лота.

Водонапорная башня была построена из кирпича в 1955 году. Высота - 22 метра. Площадь здания - 40 квадратных метров, вместе с землей - 72 "квадрата".

В башне разрешено размещать объекты коммунального хозяйства. Начальная стоимость лота 840 тысяч рублей.