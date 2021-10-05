Смольный планирует расселить пять тысяч коммуналок в Петербурге за три года

За три года власти Петербурга намерены расселить 5 тысяч коммуналок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За ближайшие три года 2022-2024 годов Смольный планирует расселить в Санкт-Петербурге более пяти тысяч коммунальных квартир. Причем, собственники коммуналок уже дали на это согласие, рассказали 5 октября 2021 года в городском правительстве.

- Улучшить жилищные условия смогут еще семь тысяч семей, выразивших согласие на полное расселение своих коммунальных квартир, - пояснили в Смольном.

На эти цели в городском бюджете зарезервировано 9,6 миллиардов рублей. В целом на улучшение жилищных условий петербуржцев за три года предусмотрено потратить 96 миллиардов рублей. Кроме коммуналок, до 2024 года планируется благодаря социальным выплатам и займам сократить очередь многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и молодых семей. Кроме того, 13,6 миллиардов рублей пойдут на покупку жилья для детей-сирот.