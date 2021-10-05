Петербургских пышек затравили в интернете после дефиле в нижнем белье на конкурсе красоты

Фото: vk.com/northauroraplussize

Участниц конкурса красоты «Северная Аврора-2021» в Петербурге закидали гневной критикой после дефиле в нижнем белье. Мероприятие прошло накануне, 3 октября, где выбрали троих победительниц. После того как фотографии и видео с подиума попало в Интернет, девушек затравили. Недоброжелатели осудили участниц за их пышные фигуры и обнаженный вид.

- Наш конкурс проходит не первый год и в этот раз наш партнер, который занимается подбором правильного нижнего белья и пошивом, предложила дефиле. Мы спросили у участниц, не против ли они такого, те согласились. На следующий день после конкурса мы увидели в своих соцсетях кучу оскорблений участниц и нашего мероприятия, - рассказала «Комсомолке» PR-директор конкурса Агата Парамонова. – Наш конкурс не против здорового питания и образа жизни, мы транслируем, чтобы женщины принимали себя.

В конкурсе «Северная Аврора -2021» принимали участие 12 женщин из разных городов России. Корону завоевала жительница Архангельска Диана Капелина.