В Петербурге в шатрах для вакцинации будут проводить диспансеризацию и скрининги

Шатры для вакцинации снова развернут в Петербурге с наступлением теплого времени года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург вернутся шатры для вакцинации граждан от коронавируса. Правда, не скоро – для этого как минимум придется подождать, пока наступит весна. Об этом «Комсомолке» во вторник, 5 октября, рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

- Это многоразовые и универсальные конструкции, - отметил собеседник «КП-Петербург». – Они показали свою эффективность, так что с приходом теплого времени года мы, конечно, снова их развернем – вероятно, на прежних местах. Использовать их при этом предполагается не только для вакцинации, но и для, скажем, диспансеризации и проведения скринингов.

Напомним: шатер для вакцинации от коронавирусной инфекции у метро «Приморская» прекратил работу во вторник, 5 октября. В нем прошли вакцинацию более 1000 человек. На следующей неделе исчезнет и шатер в парке 300-летия Петербурга. Как уточняют в городском комитете по здравоохранению, их сворачивают из-за испортившейся погоды – тем, кто уже сделал прививку, нужно в течение получаса не покидать прививочный пункт, а в шатрах создать необходимые условия практически невозможно. 80 % лежащих в больницах люди

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