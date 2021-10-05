Маршрут трамвая №7 продлили по Гранитной улице до станции метро «Ладожская»

Трамвай №7 поедет по Гранитной улице до "Ладожской". Фото: vk.com/chizhiklrt

В Санкт-Петербурге продлили маршрут трамвая №7 прямо до станции метро «Ладожская». Жители Малой Охты давно об этом просили. Теперь маршрут удлинили на 1,3 километра по Гранитной улице. Возле «Ладожской» уложили специальный съезд для разворота электротранспорта при отсутствии кольца. На маршруте задействуют двухкабинные вагоны.

- Маршрут трамвая №7 с 6 октября 2021 года: от конечной станции «Р. Оккервиль» по ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Народной ул., Володарскому мосту, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., Амбарной ул., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Гранитной ул. до конечной станции «Ст. метро «Ладожская», - передает пресс-служба «Горэлектротранса».

Добавим, что последний раз маршрут трамвая №7 продлевали в 2020 году. Тогда электротранспорт поехал через мост Александра Невского к конечной станции «Малая Охта».