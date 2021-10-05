Коронавирус снова начал атаковать пожилых людей в Петербурге

Коронавирус в Петербурге снова начал атаковать пожилых. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 80 % пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах Петербурга – люди старше 65 лет, до этого прежде никогда не встречавшиеся с возбудителем инфекции, вирусом SARS-CoV-2. Об этом «Комсомолке» во вторник, 5 октября, рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

- Все эти люди и без того, просто в силу возраста и с учетом, зачастую, наличия хронических болезней, относятся к группе риска, - отметил специалист. – Поэтому заболевание COVID-19, как правило, протекает у них в достаточно тяжелой и резкой форме.

Единственным спасением в данной ситуации, констатирует Дмитрий Ченцов, остается вакцинация. Благо, в Петербурге на сегодняшний день создана самая разветвленная сеть прививочных пунктов: намного более обширная, чем даже в Москве – она насчитывает 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций и 45 мобильных пунктов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: