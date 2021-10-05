В Петербурге продают за 28 миллионов продают «Мерседес» турецкого посла

Фото: "Авито"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу автомобиль турецкого посла. Объявление появилось на сайте бесплатных объявление. Это Mercedes-Benz W114 хоть и 1969 года выпуска, но на в отличном состоянии, как заявляет продавец.

- Машина в идеале, хранится в гараже, но покрыта пылью. Принадлежала иностранному послу СССР, - рассказал продавец.

Пробег у автомобиля больше 40 тысяч километров. Но самое интересное здесь цена. Продавец просит за машину, на котором когда-то ездил турецкий посол – 28 миллионов рублей.