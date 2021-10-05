В Ленинградском зоопарке рассказали, как защищают животных от коронавируса

В зоопарке для животных регулярно проводят ветеринарные осмотры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградском зоопарке за все время эпидемии коронавируса в Северной столице не было отмечено ни одного случая заболевания COVID-19 среди животных. Об этом «КП-Петербург» во вторник, 5 октября, рассказали в пресс-службе учреждения.

- Каждый день мы проводим обязательные ветеринарные осмотры, - уточнили собеседники издания. – Если животное в ходе осмотров обнаруживает какие-то признаки недомогания – слабость, вялость и так далее – то его обследуют в индивидуальном порядке, в том числа и на наличие возбудителя COVID-19 в организме.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что коронавирус способен передаваться в том числе и братьям нашим меньшим. Их даже можно вакцинировать – для этого в России выпущена специальная вакцина против SARS-CoV-2. Вот только найти ее в городе проблематично - по целому ряду причин.