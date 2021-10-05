В Петербурге четыре тысячи семей за год получили помощь в улучшении квартирного вопроса

Накануне сертификаты вручили еще 22 семьям. Фото: vk.com/va_borshchiv

Четыре тысячи семей в 2021 году получили в Санкт-Петербурге помощь в улучшении своих жилищных условий. Об этом рассказал председатель жилищного комитета города Виктор Борщев на своей странице «Вконтакте». По словам чиновника, людям предоставляются социальные выплаты для покупки квартиры или строительства. Накануне еще 22 семьям вручили сертификат, который позволяет воспользоваться соцподдержкой.

- Социальные выплаты из них получили 2 семьи с детьми-инвалидами и 4 работника бюджетной сферы, принятые на жилищный учет на общих основаниях. Документы на право приобретения жилых помещений в беспроцентную рассрочку вручил 11 семьям-участникам целевой программы «Жилье работникам бюджетной сферы» и 5 семьям – участникам целевой программы «Молодежи – доступное жилье», - рассказал Виктор Борщев.

Сама программа в Петербурге уже реализуется с 2006 года. За это время 6 тысяч бюджетников смогли решить свой квартирный вопрос.