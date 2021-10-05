Врачам из Петербурга поднимут зарплату на 10% в 2022 году

Петербургским врачам увеличат зарплату до 131 тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургским врачам поднимут заработную плату до 131,3 тысячи рублей в 2022 году. Рост в итоге составит около 10%. Доходы среднего медперсонала останутся прежними, а вот у младшего – увеличатся до 65,6 тысячи рублей. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на слова Вадима Стожарова, главы регионального Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС).

- Сокращающуюся разницу в доходах между средним и младшим медицинским персоналом Стожаров объяснил «параметрами, заложенными майскими указами президента России»: их зарплаты должны составлять 100 процентов от средних по региону, - пишет издание.

Добавим, что глава ТФОМС выступал на рабочем заседании правительства Петербурга. Там же Вадим Стожаров упомянул, что из-за коронавируса в городе выросли расходы на оказание помощи больным инфекцией.