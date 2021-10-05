Новое здание автовокзала «Северный» появится в Мурино в 2023 году

В Мурино в 2023 году появится новое долгожданное здание автовокзала. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В 2023 году в Мурино построят новый автовокзал. Сейчас рабочие сносят старое здание, которое признали незаконным по решению суда. Дату окончания демонтажа, который намеревались завершить в конце сентября, сдвинули примерно на две недели. Пока пассажиры ждут автобусных рейсов на улице, но скоро на месте автовокзала « Северный» возведут временные постройки.

- Пока будут строить постоянное здание, пассажиры смогут кассами, залом ожидания и туалетами. Для этих целей как раз и появятся временные сооружения, - уточнил председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Ранее «Комсомолка» писала о том, каким может получиться будущий ТПУ «Девяткино». В состав объекта войдут метро, железнодорожная станция, автовокзал, надземный переход, а также торгово-развлекательные площади. Планируется строительство участка дороги для подъезда со стороны западного Мурино.