День кормления животных Ленинградского зоопарка пройдет 9 октября

В Ленинградском зоопарке пройдет "День урожая" 9 октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке пройдет «День урожая». 9 октября животных будут кормить фруктами и овощами, которые с начала сентября приносили в зверинец посетители. Как рассказывают в зоопарке, белая медведица Хаарчаана уже с нетерпением ждет сладкую тыкву. Посетителей завлекают не только кормлением зверей, но и шансом сделать яркие фотографии.

- 0:00-18:00 – Открыта фотозона «Краски осени» (павильон «Экзотариум», 1 этаж); 10:00-14:00 – Индивидуальная маршрутная игра-квест (возьмите понравившийся маршрутный лист со стойки на 1 этаже павильона «Экзотариум»); 12:00-14:00 – Весёлая осенняя викторина «Что ест ёж?» (павильон «Экзотариум», 1 этаж); 12:00-17:00 – Открыта экспозиция «Грызуны» (зал Лектория); 15:00 – Мастер-класс от наших сотрудников - выводка лошадей (Круг катания), - передает пресс-служба зоопарка.

К слову, посетители зверинца и просто неравнодушные горожане принесли животным около 700 килограммов вкусных подарков. В общий «мешок» попало много чего: мох, кора, шишки и всевозможные овощи с фруктами.