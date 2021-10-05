Эскалаторы поменяют на десяти станциях петербургской подземки

В метро Петербурга вскоре поменяют много эскалаторов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшее время должно вступить в силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года. Согласно этому документу «Метрострой Северной столицы» (МССС) должен стать основным подрядчиком, который займется не только проектировкой и прокладкой новых линией и станций, но также ремонтом на уже существующих объектах. Так в документе говорится о том, что компания планирует заменить эскалаторы на десяти станциях: «Площади Восстания», «Технологическом Институте», «Площади Ленина», «Чернышевской», «Кировском заводе», «Нарвской», «Балтийской», «Петроградской», «Электросиле» и «Московских Воротах».

- Распоряжение Правительства должно вступить в силу в течение десяти дней. После этого все обязанности старого «Метростроя» перейдут нам. Мы станем основным подрядчиком, который сможет заключать контракты с городом без проведения тендера, однако Смольный оставит за собой право проводить конкурсы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МССС.

Отметим, что сроки выполнения работ станут известны после после подписания всех необходимых документов. МССС планирует приступить к работам уже 12 октября.

Ранее «КП» писала о том, что при достаточных инвестициях, к 2032 году в Петербурге могут построить 12 новых станций подземки в разных районах города. Одна - «Кудрово» появится в области. По второму вестибюлю получат «Балтийская» и «Василеостровская».