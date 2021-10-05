Медведев определился с новой должностью экс-спикера Заксобрания Петербурга

Вячеславу Макарову предложили должность в Госдуме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий Медведев предложил экс-спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову занять должность замглавы руководителя «Единой России» в Госдуме нового созыва. Там бывший председатель парламента Северной столицы будет отвечать за организационную деятельность партии.

- Долгое время Вячеслав Серафимович возглавлял очень сложное Законодательное собрание в Петербурге, возглавляет партию в Северной столице, человек, который действительно многое умеет, – сообщил однопартийцам Дмитрий Медведев.

Напомним, Вячеслав Макаров два раза подряд избирался спикером ЗакСа Петербурга. Однако седьмой созыв городского парламента возглавил бывший вице-губернатор Александр Бельский.