Спасенную от хозяев-тиранов медведицу поселили в приют в Ленобласти

Новая постоялица «Велеса», которую старые хозяева держали на цепи. Фото: vk.com/veles_spb

В Центре помощи диким животным «Велес» прибавление: там поселился 22-ой по счету медвежонок. Это девочка. Приехала в Ленобласть она из Карачаево-Черкесской Республики.

- Ей всего лишь 8 месяцев. Совсем малышка. Еще даже на молоке, - рассказал «КП» директор «Велеса» Александр Федоров. - Девчонка ручная, добродушная, не нападает.

По словам Александра, жизнь у малышки, по крайней мере, последнее время, была такая, что не позавидуешь. Хозяева привязали ее к высоковольтной ферме. Вот так она и жила, пока мужчина по имени Аслан ее случайно не заметил. Он не смог пройти мимо такого беспредела и обратился к хозяевам косолапого, чтобы те такого больше не делали. Но им было все равно и они отказались от пушистика. Аслан медведицу не оставил и забрал к себе. Ухаживал за ней, кормил ее, а потом связался с «Велесом», где кроху согласились принять.

- Аслан мне все время пишет. Я ему присылаю видео медведицы. Он хочет взять над ней шефство и помогать, - поделился директор Центра помощи диким животным.

Новая постоялица «Велеса» нуждается в еде. Ест она молоко длительного хранения, крупы ( рис, овсянка, греча), финики, фрукты (виноград, сладкие груши). Привезти еду в Центр можно самостоятельно или оформить и оплатить заказ в интернет-магазине с доставкой в Рапполово.