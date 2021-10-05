Смертельное ДТП с участием скутера и легковушки произошло в Ленобласти

В Ленобласти водитель скутера влетел во встречную легковушку. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП с участием скутера и легкового автомобиля произошло на трассе А-121 «Сортавала». Все произошло на 130-м километре дороги. Очевидцы сообщают о гибели водителя скутера. Эту информацию подтвердили «КП-Петербург» и в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте работают дорожные службы и инспекторы ГИБДД, выясняющие причину аварии.

- Известно, что в 19:20 водитель скутера выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем. От полученных травм мужчина скончался. Больше подробностей нет, - ответили «Комсомолке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали фотографии с места страшного ДТП. Автор снимков не исключает, что водитель скутера был пьян.