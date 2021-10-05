Утечка произошла у грузового поезда с цистернами, сошедшего с рельсов в Ленобласти

В Ленобласти продолжают убирать с рельсов упавшие вагоны грузового поезда. Фото: ОЖД

К вечеру на станции «Гатчина – Товарная – Балтийская», где локомотив столкнулся с грузовым поездом, произошла утечка. Одну из цистерн начали обрабатывать пеной. Напомним, в результате инцидента опрокинулись пять вагонов, сошедших с рельсов. По факту происшествия проводится проверка прокуратурой. Пострадавших среди людей нет. Аварию продолжают устранять в ночь с 5 на 6 октября.

- На месте организовали работу по устранению течи из стравливающего клапана одной из цистерн и обработке места разлива на пути. Угрозы экологической безопасности нет. Проводятся работы по подъему сошедших вагонов, после чего железнодорожники приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры, - отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Добавим, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Упавшие вагоны убирают силами двух восстановительных «товарищей».