Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 23:48

Жители Петроградского района ненадолго остались без света вечером 5 октября

Отключение электроэнергии продлилось 13 минут
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свет отключился на Петроградке к ночи 5 октября.

Свет отключился на Петроградке к ночи 5 октября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На некоторых улицах Петроградского района Санкт-Петербурга отключилось электричество поздним вечером 5 октября. Местные жители атаковали соцсети, недоумевая, что произошло. Кто-то заявлял, что во тьму погрузилась чуть ли не половина района. В пресс-службе «Ленэнерго» подтвердили «КП-Петербург», что блэкаут был, но непродолжительный. Да и масштаб его оказался явно меньше.

- В Петроградском районе произошло краткосрочное отключение электроэнергии. Оно длилось всего 13 минут. Бригада компании прибыла на место сразу после получения информации о происшествии. Электроснабжение оперативно восстановили. С 23:25 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, - отметили в «Ленэнерго».