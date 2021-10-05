Жители Петроградского района ненадолго остались без света вечером 5 октября

Свет отключился на Петроградке к ночи 5 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На некоторых улицах Петроградского района Санкт-Петербурга отключилось электричество поздним вечером 5 октября. Местные жители атаковали соцсети, недоумевая, что произошло. Кто-то заявлял, что во тьму погрузилась чуть ли не половина района. В пресс-службе «Ленэнерго» подтвердили «КП-Петербург», что блэкаут был, но непродолжительный. Да и масштаб его оказался явно меньше.

- В Петроградском районе произошло краткосрочное отключение электроэнергии. Оно длилось всего 13 минут. Бригада компании прибыла на место сразу после получения информации о происшествии. Электроснабжение оперативно восстановили. С 23:25 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, - отметили в «Ленэнерго».