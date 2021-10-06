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Общество6 октября 2021 0:01

Движение в Лучевое ограничат из-за ремонта железнодорожного пути

Работы затруднят проезд к населенным пунктам в Прионежском районе
Агния ПЕРОВА
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Из-за ремонта пути ограничат движение через железнодорожный переезд перегона Лучевой – Суна.

Из-за ремонта пути ограничат движение через железнодорожный переезд перегона Лучевой – Суна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение в Лучевое ограничат из-за ремонта железнодорожного пути с переукладкой железнодорожного настила. Об этом сообщили во вторник, 5 октября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- С 18:00 8 октября до 23:00 минут 9 октября в границах железнодорожного переезда 437 км (подъезд к СНТ «Лучевое-2») будет организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе, с регулировкой движения работником Петрозаводской дистанции пути, - отметили в ОЖД.

Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции.