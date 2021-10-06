Иномарка сбила двух девочек, перебегавших дорогу на проспекте Ветеранов в Петербурге

В Петербурге иномарка сбила двух девочек-подростков на проспекте Ветеранов. Фото: vk.com/spb_today

Две девочки угодили под «Ситроен» возле дома №147 на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Жесткое ДТП произошло около 18:10. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подростки перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем иномарки была 34-летняя женщина, она не успела среагировать на школьниц.

- Пострадавшим 12 и 13 лет. В результате ДТП девочек госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у них травмы средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в Главке.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» в комментариях к публикации с фотографиями с места происшествия появился предполагаемый отец одной из девочек. По словам мужчины, школьница перенесла операцию и спит. Пока он не знает, зачем подружки перебегали дорогу в неположенном месте.