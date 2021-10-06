Последние новости в Санкт-Петербурге на 6 октября 2021 года: Судьба вестибюля метро у Мариинского театра и сроки установки елки на Дворцовой

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 6 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 6 октября 2021 года. Главную елку на Дворцовой площади собираются установить до 19 декабря. Она будет высотой не менее 23 метров. На макушке вновь смонтируют красивую большую звезду. Игрушки останутся почти те же, что и в прошлом году, «щелкунчики» снова в моде. Простоит ель минимум по 14 января 2022 года.

Журналисты «КП-Петербург» пообщались со спасателем-героем, который полтора часа развлекал рыдающего ребенка, пока его родителей не было дома. Напомним, шестилетний мальчик высовывался из окна на балконе и громко плакал, поэтому привлек внимание прохожих. На место прибыли сотрудники МЧС. Один из спасателей, Алексей Николаев, поднялся к маленькому ребенку по пожарной лестнице. Он поддерживал разговор с мальчиком и даже дал ему свой мобильный телефон, чтобы тот поиграл и успокоился. Родителям же вручили административный протокол. Оказалось, что семья благополучная.

В Санкт-Петербурге все-таки не будут строить вестибюль метро у «Мариинского театра». Смольный решил не менять внешний вид Театральной площади. Ранее худрук Мариинки Валерий Гергиев не раз говорил, что возведение подземки грозит появлением трещин в историческом здании. Так что единственный вестибюль станции «Театральная», скорее всего, окажется на перекрестке улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта.