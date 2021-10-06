Солнечно и до +14 градусов обещают в среду, 6 октября, Петербурге

В Петербурге продолжается бабье лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга продолжают наслаждаться бабьим летом. Оно хоть и позднее, а значит не такое теплое, как обычно, но все равно принесло солнечные дни и возможность погулять по паркам. Увы, радоваться осталось недолго, но несколько дней в запасе еще есть - в наступившую среду будет до +14 градусов и ясно.

- 6 октября в Петербурге без осадков, ветер южный умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +12...+14 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится., - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге ясно, облачности почти нет. Термометры показывают +7,3 градуса. Ветер еле заметный южный. Влажность составляет 78%, а давление держится на уровне 773,5 мм ртутного столба, что все еще выше нормы.

Похожий прогноз синоптики дают и на четверг с пятницей.