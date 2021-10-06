Грузовик с цистерной влетел во двор частного дома после ДТП в Большой Ижоре

Тягач вылетел с дороги и оказался во дворе дома. Фото: vk.com/spb_today

Тяжелый грузовик с полуприцепом-цистерной для перевозки цемента вылетел с дороги после столкновения с кроссовером и снес забор частного дома в поселке Большая Ижора. Авария произошла вечером 5 октября на перекрестке трассы А-120 «бетонка» и местной дороги.

- Авария на трассе А-120 после Большой Ижоры, за переездом. Не проехать, - писали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Движению транспорта мешал прицеп грузовика, лежавший на дороге. А сам тягач улетел дальше, на участок у дома, едва не задев само здание. По словам очевидцев, цементовоз уворачивался от кроссовера, вылетевшего перед ним на дорогу, что и привело к столкновению.

По счастью, никто не погиб. Водитель грузовика пострадал, но остался жив, его увезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют дознаватели ГИБДД.