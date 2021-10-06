17-летний подросток угнал «Оку» на Полюстровском Петербурга

Подросток угнал "Оку" и бросил ее на газоне. Фото: Олег ЗОЛОТО

До пяти лет лишения свободы может получить 17-летний подросток из Петербурга, который решил покататься на чужой машине. В конце сентября он угнал с Полюстровского проспекта «Оку», принадлежащую местному жителю.

- На следующий день в полицию позвонила женщина и пожаловалась, что на газоне у дома 38 по проспекту Энергетиков припаркован автомобиль. Выехавшие на место полицейские обнаружили на газоне пропавшую накануне «Оку», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на небольшую стоимость старенькой машины, по факту угона было заведено дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», которая предусматривает наказание от штрафа до пяти лет колонии.

А 5 октября на улице Васенко был задержан и подозреваемый - 17-летний парень. До суда он останется под подпиской о невыезде.