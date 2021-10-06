«Дом Мерца» в Петербурге взяли под охрану как памятник регионального значения

"Дом Мерца" признали памятником регионального значения. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) взял под охрану «Дом Мерца» на Пушкинской улице. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

- Включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е. А. Мерца, Е. Л. Мерц», расположенный по адресу: Пушкинская улица, 16 литера А, - говорится в документе.

Теперь «выявленный» памятник архитектуры будет включен в перечень охраняемых объектов, а все работы в доме будут регламентированы КГИОПом.

Здание, также известное знатокам городской истории как «Доходный дом Мерца», было построено в 1875-78 годах по проекту архитектора Ивана Александровича Мерца (спроектировал также водонапорную башню «Водоканала» на Шпалерной улице) . Позднее домом владели его потомки, у которых сдававшееся под квартирный найм здание изъяли после революции 1917 года.