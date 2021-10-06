Во Дворце бракосочетания на Фурштадтской закончилась запись на красивую дату 22.02.2022

Женихи и невесты забронировали все время на красивую дату. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Многие молодожены стремятся сыграть свадьбу в красивую дату. Сразу несколько таких дней выпадет на начало следующего 2022 года. И, как рассказали «Комсомолке» в Комитете по делам ЗАГС, мест на 22.02.2022 практические не осталось.

- Среди всех красивых дат эта оказалась самой востребованной. На 22 февраля уже записалась 101 петербургская пара. Так во Дворце бракосочетания на Фурштадтской этот день полностью расписан. Также завершается запись в других ЗАГСах города, - рассказали в Комитете. - Немного мест осталось во дворцах бракосочетания на Английской набережной, Пушкине и Петергофе.

В пресс-службе ведомства добавили, что, кроме 22 февраля, наиболее популярными датами оказались 22.01.2021 и 02.02.2022. На эти дни уже записались 118 пар.