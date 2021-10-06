Аэропорт Пулково обслужил 13,5 млн пассажиров за 9 месяцев 2021 года

Пассажиропоток в Пулково все еще не восстановился до допандемийного уровня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский аэропорт до сих пор не восстановил пассажиропоток, снизившийся из-за пандемии. Так, за первые девять месяцев 2021 года через воздушную гавань Северной столицы прошло 13,5 миллионов человек. Это на 11% меньше, чем в тот же период допандемийного 2019 года.

- При этом на внутренних рейсах обслужено 11,9 млн пассажиров (+30% к аналогичному периоду 2019 года). Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск, - сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Минус» аэропорту обеспечили международные перевозки. По сравнению с 2019 годом, пассажиропоток упал на 73% и составил за девять месяцев 2021-го всего 1,6 миллиона пассажиров.

Лидерами по заграничным направлениям стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Пафос, Ташкент, Ош, Ургенч и Самарканд.