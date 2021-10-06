Две «мертвые» пробки собрались на КАД и Красносельском шоссе из-за аварий

Авария в Горелово остановила движение на Красносельском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Несколько ДТП стали причиной двух серьезнейших пробок на дорогах Петербурга. Один из заторов собрался на КАДе в районе Вантового моста. Здесь произошла авария, затормозившая движение в сторону Обухово. Пробка растянулась на 6,5 километров, а начинается она от Кудрово.

Вторым проблемным местом оказалось Красносельское шоссе. В Горелово не смогли разъехаться маршрутный автобус и легковушка.

- Все красносельчане сегодня опоздают на работу. Полагаю, что кто-то решил развернуться через сплошную. Дорога в сторону Петербурга перегорожена полностью, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом в целом обстановка по городе не слишком напряженная, выше пяти баллов из десяти на утро среды отмечено не было.