Суд Петербурга арестовал лихача на BMW из свадебного кортежа

Лихача на свадебном кортеже арестовали на трое суток Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга 6 октября 2021 года принял решение о наказании веселого гостя свадьбы, который гонял по городу во главе свадебного кортежа. Вечером 3 октября мужчина на BMW чуть было не устроил ДТП, а после начал пререкаться с полицией с криками: "У меня свадьба, я что стрелял что ли?".

- Суд установил, что около 17 часов вечера подсудимый на автомобиле BMW, возглавляя свадебную процессию, гнал по улице Маршала Говорова от улицы Васи Алексеева. При этом, он постоянно резко перестраивался, создавая опасную обстановку на дороге, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

В итоге дорожная полиция остановила машину, но водитель стал возмущаться, заявил, что документов у него нет и ничего предъявлять не будет. На суде парень объяснил их отсутствие тем, что просто ехал на свадьбу.

Суд назначил наказание в виде 3 суток административного ареста.