Вандалов, разрисовывавших электрички, поймали в Луге с помощью полицейского квадрокоптера

В Луге поймали вандалов-граффитистов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Транспортные полицейские Северо-Западного управления поймали в Луге «художников», которые расписывали краской электрички в депо. На след вандалов удалось выйти благодаря съемке со служебного квадрокоптера.

- Граффитисты приезжали к месту стоянки поездов на машине ночью. Молодые люди орудовали на железнодорожных станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

В руках стажей порядка оказались 27-летний петербуржец и 33-летний иностранный гражданин. В отделении полиции, куда их отвезли, художники рассказали, что их деятельность является «уличным искусством».

Но закон считает раскрашивание электричек вандализмом. По соответствующей статье уголовного кодекса горе-художникам грозит до трех лет лишения свободы.