Сирены системы оповещения завыли в Петербурге 6 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь Санкт-Петербург утром 6 октября 2021 года пронзил вой сирен. Ровно в 10:35 часов из всех громкоговорителей в городе послышался голос с предупреждением, после чего зазвенели сирены и прервалось теле и радио вещание.

- С 10:35 до 10:44 в Петербурге пройдет ежегодная комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города, - ранее сообщили в Смольном.

Сначала специалисты проверили работу громкоговорителей, следом была подача предупредительного сигнала "Внимание всем!". Включились сирены, а трансляция телевидения и радио на минуту прервалась для передачи сообщения. Однако петербуржцев просили не волноваться и сохранять спокойствие.

Проверка необходима для того, чтобы город всегда был готов к ЧС. Так жители смогут узнать, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.