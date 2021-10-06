ЗакС принял закон о выплатах долгожителям в Петербурге с 1 января 2022 года

Закс одобрил выплаты долгожителям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу законопроект о выплатах долгожителям. Согласно поправкам в социальный кодекс города, рассчитывать на денежную поддержку смогут люди в возрасте старше 90 лет.

- С 1 января 2022 года петербургские долгожители смогут рассчитывать на ежегодные денежные выплаты по случаю дня рождения. После 90 лет - 15 000 рублей, после 95 лет - 20 000 рублей, тем кто отметит вековой юбилей - 25 000 рублей, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца.

Всего на поддержку от города смогут рассчитывать 10 984 петербургских долгожителя. Из бюджета на выплаты дополнительно выделят 181,5 миллиона рублей.

Спикер ЗакСа Александр Бельский инициативу поддержал и пообещал, что законопроект в ближайшее время будет принят окончательно и утвержден.

Отметим, что сейчас старейшему жителю Петербурга 107 лет.