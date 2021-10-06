Движение на трассе "Нарва" в Ленобласти ограничат с 11 октября

На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленинградской области введут реверсивное движение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области на трассе "Нарва" ограничат движение. С 11 октября 2021 года на участке дороги в Кингисеппском районе начнется ремонт, из-за чего для проезда останется только одна полоса движения. По ней будет организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Дорожные работы будут проводиться на участке "Нарвы" по направлению в деревню Лужницы с 3 по 6 километр. Это рядом с Лужской губой в районе деревни Лужницы Усть-Лужского сельского поселения, - рассказал начальник территориально ситуационного центра компании Илья Пузыревский.

С 11 по 20 октября на этом участке трассы будут менять поврежденный асфальт. Поток автомобилей будут пускать по очереди с помощью регулировщиков. Скорость ограничат до 40 километров в час. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее продумывать маршруты.