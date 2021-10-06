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Общество6 октября 2021 11:23

Александр Шишлов официально снял с себя обязанности уполномоченного по правам человека в Петербурге

Отставку приняли депутаты ЗакСа
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
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Александр Шишлов ушел с поста омбудсмена после 9,5 лет работы. Фото: ombudsmanspb.ru

Александр Шишлов ушел с поста омбудсмена после 9,5 лет работы. Фото: ombudsmanspb.ru

Уже бывший уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов официально сложил с себя полномочия омбудсмена. Его отставку приняли депутаты Заксобрания, куда сам Шишлов избрался ране.

- 9,5 лет назад я принял присягу уполномоченного, а пять лет был переизбран. Несмотря на то, что закон позволял продлить полномочия, я решил вернуться в политику и баллотироваться в ЗакС, - приводит слова Шишлова корреспондент «КП-Петербург».

Бывший омбудсмен отметил, что за время его работы была оказана помощь тысячам людей и создан «один из лучших» правозащитных институтов в стране. После чего Шишлов порекомендовал новым коллегам утвердить на пост уполномоченного Ольгу Штанникову.

Голосование по должности омбудсмена состоится позднее.